Megan Fox e Brian Austin Green: lite social tra i due ex per le foto dei figli (Di lunedì 2 novembre 2020) I due ex coniugi Megan Fox e Brian Austin Green si sono scontrati sui social per alcune foto pubblicate dall'attore su Instagram in cui compaiono i figli minorenni. Nuova lite social tra due ex, questa volta tra Megan Fox e Brian Austin Green, a causa di una foto pubblicata dall'attore: l'ex star di Beverly Hills, 90210 ha postato su Instagram uno scatto di Halloween in cui compariva uno dei figli minorenni della coppia. Megan Fox e Brian Austin Green si sono lasciati alla fine del 2019 dopo nove anni di matrimonio, l'attrice si è innamorata del rapper Machine ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) I due ex coniugiFox esi sono scontrati suiper alcunepubblicate dall'attore su Instagram in cui compaiono iminorenni. Nuovatra due ex, questa volta traFox e, a causa di unapubblicata dall'attore: l'ex star di Beverly Hills, 90210 ha postato su Instagram uno scatto di Halloween in cui compariva uno deiminorenni della coppia.Fox esi sono lasciati alla fine del 2019 dopo nove anni di matrimonio, l'attrice si è innamorata del rapper Machine ...

L’attrice si sfoga contro l’ex marito, esortandolo a non condividere scatti del loro bambino, Journey, di appena 4 anni. Megan Fox è una furia ...

