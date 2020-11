Imola “Ho commesso un omicidio | venite” | ma era uno scherzo di Halloween | 27enne denunciato

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 novembre 2020). “Houn, venite”, ma era unodiGli scherzi adsono pane quotidiano, ma qualcuno ha tirato un po’ troppo la corda e ha finito per essere: è quanto accaduto ad un ragazzo di, ventisette anni, che nella notte diha ben pensato di chiamare i carabinieri per confessare un reato che non ha mai: “Presto, venite, houn”. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato il ragazzo che sghignazzava divertito, seduto su una panchina. Convinto forse di essere immune perché era ...