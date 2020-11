GREY’S ANATOMY 17 | novità e anticipazioni Ecco quando comincia su FOX

Leggi su tvsoap

La data che molti attendevano è finalmente arrivata. Fox (canale 112 di Sky) ha annunciato che la diciassettesima stagione di Grey's, il medical drama più longevo e seguito al mondo, farà il suo debutto martedì 24 novembre 2020 con una première lunga circa due ore, per poi proseguire la sua corsa con un solo episodio a settimana. Un ritorno da record se si pensa che in Italia vedremo le nuove storie ambientate nel Grey Sloan di Seattle a soli dodici giorni dalla messa in onda americana. Ma cosa accadrà dunque ai nostri amati protagonisti nella nuova stagione? Uno scenario apocalittico si staglia davanti allo spettatore: la storia riprende esattamente un mese e mezzo dopo l'esplosione della pandemia da ...