Gli orologi del diavolo con Giuseppe Fiorello su Rai 1 rinviati i primi due episodi per la morte di Gigi Proietti (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli orologi del diavolo la trama della fiction con Giuseppe Fiorello dal 2 novembre, le anticipazioni dei primi due episodi rimandati per la morte di Gigi Proietti Update: rimandato il debutto della fiction, il 2 novembre in onda Cavalli di battaglia come omaggio a Gigi Proietti. Debutta su Rai 1 la fiction Gli orologi del diavolo da lunedì 2 novembre con Giuseppe Fiorello protagonista di una storia ispirata a una vicenda realmente accaduta a Gianfranco Franciosi, raccontata nel libro omonimo scritto da Franciosi e Federico Ruffo. La fiction è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Roberto ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 2 novembre 2020) Glidella trama della fiction condal 2 novembre, le anticipazioni deiduerimandati per ladiUpdate: rimandato il debutto della fiction, il 2 novembre in onda Cavalli di battaglia come omaggio a. Debutta su Rai 1 la fiction Glidelda lunedì 2 novembre conprotagonista di una storia ispirata a una vicenda realmente accaduta a Gianfranco Franciosi, raccontata nel libro omonimo scritto da Franciosi e Federico Ruffo. La fiction è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Roberto ...

LaFreccia_Mag : Torna da stasera su @RaiUno @BeppeFiorello, con Gli orologi del diavolo. Serial ispirato dall’omonimo libro, narra… - fabiofabbretti : Update Rai 1: alle 20.30 lo show #CavalliDiBattaglia (salta la fiction Gli Orologi del Diavolo), mentre lo speciale… - Very86 : RT @Mattiabuonocore: Saltano Gli Orologi del Diavolo su Rai1 per lasciare spazio al ricordo di Proietti - fabiofabbretti : RT @Mattiabuonocore: Saltano Gli Orologi del Diavolo su Rai1 per lasciare spazio al ricordo di Proietti - Mattiabuonocore : Saltano Gli Orologi del Diavolo su Rai1 per lasciare spazio al ricordo di Proietti -