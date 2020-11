Giletti si scatena contro De Luca | “Vai negli ospedali invece di dire cazz***” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Ma come si permette? Frasi inutili, dovrebbe stare zitto e non pontificare dalla propria scrivania dicendo cazz...”. Un Massimomai visto così furibondo si è prodotto in un attacco durissimoVincenzo Denel corso della trasmissione domenicale “Non è l’Arena”. Un attacco in due tempi tutto da gustare. Prima le parole di beffa e indegne di un governatore di Regionela bambina che si rammaricava di non potere andare a scuola. Parole che resterannoannali, ad eterna memoria di una maleducazione istituzionale che ha pochi precedenti nella forma e nella sostanza. Dopo la decisione del presidente della Campania di chiudere le scuole in virtù di contagi galoppanti le parole della bimba hanno fatto breccia nei ...