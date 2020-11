Gigi Proietti morto, il dolore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Maestro di generazioni di attori” (Di lunedì 2 novembre 2020) Anche il Quirinale piange per la morte di un fuoriclasse. “È con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa, nel giorno dell’ottantesimo compleanno, di Gigi Proietti. Attore poliedrico e versatile, regista, organizzatore, doppiatore, maestro di generazioni di attori, erede naturale di Ettore Petrolini, era l’espressione genuina dello spirito romanesco. Alla grande cultura, alla capacità espressiva eccezionale, frutto di un intenso lavoro su se stesso, univa una simpatia travolgente e – dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – una bonomìa naturale, che ne avevano fatto il beniamino del pubblico di ogni età. Desidero ricordarlo anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Anche il Quirinale piange per la morte di un fuoriclasse. “È con grandeche ho appreso la notiziascomparsa, nel giorno dell’ottantesimo compleanno, di. Attore poliedrico e versatile, regista, organizzatore, doppiatore, maestro didi attori, erede naturale di Ettore Petrolini, era l’espressione genuina dello spirito romanesco. Alla grande cultura, alla capacità espressiva eccezionale, frutto di un intenso lavoro su se stesso, univa una simpatia travolgente e – dice il– una bonomìa naturale, che ne avevano fatto il beniamino del pubblico di ogni età. Desidero ricordarlo anche ...

