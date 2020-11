Fumo e donne, relazioni pericolose (Di lunedì 2 novembre 2020) Quasi sei milioni, in Italia, le donne che si accendono la sigaretta, in aumento costante negli ultimi anni (erano 4,6 milioni nel 2016). Tanto da pareggiare ormai il numero dei fumatori maschi (che peraltro tende e diminuire). Le donne che fumano si ammalano sempre di più di cancro al polmone, e ne muoiono: incidenza e mortalità, nella popolazione femminile, sono in ascesa e non accennano a calare. Nella settimana in cui, dal 1 all'8 novembre, si celebrano i Giorni della Ricerca organizzati dell'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), abbiamo intervistato Ugo Pastorino, direttore della struttura complessa di Chirurgia Toracica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, la cui équipe ha condotto, nelle donne con tumore polmonare, uno studio importante con il sostegno dell'Airc.I dati indicano, ... Leggi su panorama (Di lunedì 2 novembre 2020) Quasi sei milioni, in Italia, leche si accendono la sigaretta, in aumento costante negli ultimi anni (erano 4,6 milioni nel 2016). Tanto da pareggiare ormai il numero dei fumatori maschi (che peraltro tende e diminuire). Leche fumano si ammalano sempre di più di cancro al polmone, e ne muoiono: incidenza e mortalità, nella popolazione femminile, sono in ascesa e non accennano a calare. Nella settimana in cui, dal 1 all'8 novembre, si celebrano i Giorni della Ricerca organizzati dell'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), abbiamo intervistato Ugo Pastorino, direttore della struttura complessa di Chirurgia Toracica dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, la cui équipe ha condotto, nellecon tumore polmonare, uno studio importante con il sostegno dell'Airc.I dati indicano, ...

ivo_zaccagni : quasi esclusivamente negli uomini. Un ultimo e importante fattore riguarda lo stile di vita (alimentazione, fumo,… - AleLoRusso : RT @ConfAssTW: Secondo un #focus della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, la crisi #Covid ha travolto le #donne: in fumo il 56% de… - liberainfo : RT @Lavialibera: Il settore domestico, che occupa in prevalenza donne straniere, è stato uno dei più colpiti durante il primo #lockdown. Se… - Lavialibera : Il settore domestico, che occupa in prevalenza donne straniere, è stato uno dei più colpiti durante il primo… - ConfAssTW : Secondo un #focus della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, la crisi #Covid ha travolto le #donne: in fumo… -