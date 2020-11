F1, Lewis Hamilton: “Nessuna garanzia per il 2021”. Il britannico potrebbe stupire tutti e lasciare? (Di lunedì 2 novembre 2020) Il trionfo e lo scherzetto finale? Chissà. Quel che è certo è che il britannico Lewis Hamilton si avvia a vincere il suo settimo titolo mondiale in F1 e la Mercedes ha già messo in cassaforte il settimo iride consecutivo tra i costruttori. La doppietta delle Frecce Nere a Imola ha posto la parola fine a un campionato che, per quanto si può immaginare, non è mai stato in discussione. In Turchia, dovrebbe arrivare l’ufficialità per Hamilton, ma quel che però ancora non viene annunciato è il futuro dell’asso nativo di Stevanage. Di fatto la trattativa tra LH44 e la Stella a tre punte resta aperta per il rinnovo del contratto in vista del 2021. Da questo punto di vista l’alfiere di Brackley ha rilasciato delle dichiarazioni un po’ ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Il trionfo e lo scherzetto finale? Chissà. Quel che è certo è che ilsi avvia a vincere il suo settimo titolo mondiale in F1 e la Mercedes ha già messo in cassaforte il settimo iride consecutivo tra i costruttori. La doppietta delle Frecce Nere a Imola ha posto la parola fine a un campionato che, per quanto si può immaginare, non è mai stato in discussione. In Turchia, dovrebbe arrivare l’ufficialità per, ma quel che però ancora non viene annunciato è il futuro dell’asso nativo di Stevanage. Di fatto la trattativa tra LH44 e la Stella a tre punte resta aperta per il rinnovo del contratto in vista del 2021. Da questo punto di vista l’alfiere di Brackley ha rilasciato delle dichiarazioni un po’ ...

