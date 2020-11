DiRT 5 - recensione

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il mondo dei racing sta attraversando un momento particolare, confuso, alla ricerca di una formula convincente. In quest'ultimo periodo abbiamo visto saghe mutare la propria natura per cercare di abbracciare un pubblico più ampio e videogiochi che, invece, hanno puntato sull'innovazione, introducendo molte novità nel tentativo di meravigliare e stupire. Il dilemma che si trovano ad affrontare tutti gli sviluppatori di titoli a due e quattro ruote ritorna incessante ad ogni produzione: qual è la formula vincente per renderlo appetibile?Le risposte sono molteplici ma non vi è una verità assoluta in nessuna di esse. Playground Games ha trovato un'identità con Forza Horizon puntando su un parco auto ricchissimo e uno scenario open world, la saga di WRC ha beneficiato dell'idea di Kylotonn di ampliare la modalità carriera rendendola più ...