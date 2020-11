Covid 19, Longo: 'Nei parcheggi dello stadio di Bari tamponi drive in' (Di lunedì 2 novembre 2020) Bari - 'Si potrebbero sfruttare i grandi parcheggi dello stadio San Nicola di Bari per allestire un drive-in gestito dall'Esercito per l'effettuazione dei tamponi": è questa la proposta di Peppino ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 2 novembre 2020)- 'Si potrebbero sfruttare i grandiSan Nicola diper allestire un-in gestito dall'Esercito per l'effettuazione dei": è questa la proposta di Peppino ...

LaGazzettaWeb : Covid 19, Longo: «Nei parcheggi dello stadio di Bari tamponi drive in» - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Covid, Peppino Longo: “Nei parcheggi dello stadio di Bari un drive in per i #tamponi” - info_longo : RT @carmelodipaola: #Covid Egr. Sig. Ministro Speranza, sa dirmi quante erano le attrezzature per terapie d'urgenza a marzo e quante sono o… - CarloBorghetti : RT @ADM_assdemxmi: Video dell'incontro “#Covid e post Covid in #Lombardia: quale modello di #cura e #assistenza tra #Ospedale e #Territorio… - ADM_assdemxmi : Video dell'incontro “#Covid e post Covid in #Lombardia: quale modello di #cura e #assistenza tra #Ospedale e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Longo Covid 19, Longo: «Nei parcheggi dello stadio di Bari tamponi drive in» La Gazzetta del Mezzogiorno Covid 19, Longo: «Nei parcheggi dello stadio di Bari tamponi drive in»

BARI - «Si potrebbero sfruttare i grandi parcheggi dello stadio San Nicola di Bari per allestire un drive-in gestito dall’Esercito per l’effettuazione dei tamponi": è questa la proposta di Peppino Lon ...

Alberobello - Focolaio covid alla Rsa: negativi i dipendenti della struttura

Gli operatori potranno tornare presto in servizio. I familiari degli ospiti della casa di riposo hanno potuto salutare i propri cari dalle vetrate ...

BARI - «Si potrebbero sfruttare i grandi parcheggi dello stadio San Nicola di Bari per allestire un drive-in gestito dall’Esercito per l’effettuazione dei tamponi": è questa la proposta di Peppino Lon ...Gli operatori potranno tornare presto in servizio. I familiari degli ospiti della casa di riposo hanno potuto salutare i propri cari dalle vetrate ...