Covid-19, il bluff della lattoferrina che funziona solo per i media (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle farmacie italiane è corsa all'acquisto di supplementi contenenti lattoferrina, complice l'annuncio alla stampa dei risultati preliminari di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'... Leggi su globalist (Di lunedì 2 novembre 2020) Nelle farmacie italiane è corsa all'acquisto di supplementi contenenti, complice l'annuncio alla stampa dei risultati preliminari di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell'...

Gianni65365867 : A volte mi chiedo se sono io a sbagliare , a non capire un cazzo , ma poi mi fermo a ragionare sui numeri e sul fat… - ConteFava70 : @marattin @apri_la_mente Sono d'accordo. Comunque ormai troppi tardi per usarli in funzione anti covid. Portate la… - Mary27414050 : @TizianaRivale L emergenza è nel loro cervellino non sviluppato. La sanità non funziona e stanno rincorrendo un cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bluff Covid-19, il bluff della lattoferrina che funziona solo per i media Globalist.it Covid-19, il bluff della lattoferrina che funziona solo per i media

Facciamo chiarezza sulla lattoferrina, i cui studi nel mondo purtroppo non sono risultati favorevoli alla cura del Covid. Come una ricerca preliminare con soli 32 pazienti è diventata una falsa speran ...

Shopping senza paura al centro commerciale

Tanti rispettosi, ma anche troppi indifferenti alle nuove regole anti-contagio ’Regge’ l’obbligo della mascherina, ma anche usare le porte giuste pare difficile ...

Facciamo chiarezza sulla lattoferrina, i cui studi nel mondo purtroppo non sono risultati favorevoli alla cura del Covid. Come una ricerca preliminare con soli 32 pazienti è diventata una falsa speran ...Tanti rispettosi, ma anche troppi indifferenti alle nuove regole anti-contagio ’Regge’ l’obbligo della mascherina, ma anche usare le porte giuste pare difficile ...