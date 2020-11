Coronavirus, Conte spiega quali restrizioni saranno adottate nel nuovo Dpcm (Di lunedì 2 novembre 2020) Redazione Il Premier Conte ha anticipato le comunicazioni, intervenendo in data odierna alla Camera. La curva dei contagi di sabato “ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre”. Sulla scelta di anticipare le comunicazioni aggiunge che “così che il Parlamento” può “esprimersi prima di adottare il provvedimento”. In … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 2 novembre 2020) Redazione Il Premierha anticipato le comunicazioni, intervenendo in data odierna alla Camera. La curva dei contagi di sabato “ha imposto uncorpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre”. Sulla scelta di anticipare le comunicazioni aggiunge che “così che il Parlamento” può “esprimersi prima di adottare il provvedimento”. In … Impronta Unika.

