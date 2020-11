Bassetti | Ecco la verità su Remdesivir | eparina e cortisone

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 2 novembre 2020) Matteo Carnieletto Andrea Indini Il professorintervistato da ilGiornale.it: "Troppa confusione, ora servono linee condivise per fermare il virus" Professor, ad oggi il Covid-19 ha fatto oltre 38mila morti in Italia. C’è chi punta il dito contro i medici di base, che non avrebbero curato a dovere i propri pazienti, preferendo spedirli in ospedale. È davvero così? Innanzitutto non è del tutto vero che i medici non vanno a visitare i pazienti a casa. C’è però una cosa da dire: la nostra organizzazione delle medicina territoriale non è fatta per gestire una pandemia. Un medico arriva ad avere 1500 assistiti. In una città come Milano, dove in questo momento c’è una grande circolazione del virus, è probabile che un medico abbia ...