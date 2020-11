Appuntamenti e scadenze | settimana del 2 novembre 2020

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Lunedì 02/11/: Banca d’Italia – Ita-coin Forum P.A. Restart Italia: progettiamo insieme la ripartenza del Paese – Tappa autunnale del percorso RestartItalia, in modalità digitale, con eventi di scenario, speech di livello internazionale, talk di approfondimento, punti di vista delle aziende ICT, prospettive del Governo centrale e testimonianze delle amministrazioni locali (fino a venerdì 06/11/) Auto – Immatricolazioni di ottobre a cura del Ministero dei Trasporti 9.00 – Agenzia Dogane e Monopoli – Open hearing – E-Commerce – Easy Free Back – Focus sulle piccole e medie imprese 17.00 – Attività di Governo – Comunicazioni del Presidente Conte, al Senato, sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ...

