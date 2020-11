All I want for Christmas is you: rinascere (Di lunedì 2 novembre 2020) Cielo nuvoloso. Freddo sempre più pungente. Halloween alle spalle. Questo è lo scenario nel quale ci stiamo ritrovando noi italiani durante questo periodo. Malgrado l’anno difficile che ancora stiamo affrontando, la voglia di andare avanti continua a caratterizzare gran parte della popolazione mondiale. Questo clima invernale, porta con sé la voglia di una festa tanto attesa da grandi e piccini, a prescindere dalla presenza di un credo religioso. Stiamo parlando del Natale. Con le sue luci sfavillanti, i doni e la leggenda di Babbo Natale, questa festività porta con sé gioia e speranza. Ecco perché il brano di Mariah Carey “All I want For Christmas Is You”, sta scalando le classifiche di ITunes. Qual è il significato di “All I want for Christmas ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 2 novembre 2020) Cielo nuvoloso. Freddo sempre più pungente. Halloween alle spalle. Questo è lo scenario nel quale ci stiamo ritrovando noi italiani durante questo periodo. Malgrado l’anno difficile che ancora stiamo affrontando, la voglia di andare avanti continua a caratterizzare gran parte della popolazione mondiale. Questo clima invernale, porta con sé la voglia di una festa tanto attesa da grandi e piccini, a prescindere dalla presenza di un credo religioso. Stiamo parlando del Natale. Con le sue luci sfavillanti, i doni e la leggenda di Babbo Natale, questa festività porta con sé gioia e speranza. Ecco perché il brano di Mariah Carey “All IForIs You”, sta scalando le classifiche di ITunes. Qual è il significato di “All Ifor...

