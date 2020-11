Vuelta 2020, tappa 12. Carapaz torna maglia rossa. Classifica e risultati (Di domenica 1 novembre 2020) Alto de l'Angliru, 1 novembre 2020 - La tappa 12 della Vuelta 2020 sulle durissime pendenze dell' Angliru ripropone il duello costante tra Primoz Roglic e Richard Carapaz . Stavolta entrambi escono a ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Alto de l'Angliru, 1 novembre- La12 dellasulle durissime pendenze dell' Angliru ripropone il duello costante tra Primoz Roglic e Richard. Stavolta entrambi escono a ...

Gazzetta_it : Spettacolo in cima all'#Angliru: vince #Carthy, #Carapaz in maglia rossa #LaVuelta2020 - fisco24_info : Ciclismo: a Carthy 12/a tappa Vuelta, Carapaz nuovo leader: Roglic perde terreno da rappresentante Ecuador e ora è… - gaetanoib : RT @Gazzetta_it: Spettacolo in cima all'#Angliru: vince #Carthy, #Carapaz in maglia rossa #LaVuelta2020 - silvioluiz : RT @Gazzetta_it: Spettacolo in cima all'#Angliru: vince #Carthy, #Carapaz in maglia rossa #LaVuelta2020 - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Spettacolo in cima all'#Angliru: vince #Carthy, #Carapaz in maglia rossa #LaVuelta2020 -