Udinese-Milan, Kessie in gol: ma che assist di Ibrahimovic (VIDEO) (Di domenica 1 novembre 2020) Milan in vantaggio alla Dacia Arena nel lunch match della sesta giornata di Serie A 2020/2021. Tutto merito di due dei giocatori più in forma in casa rossonera: Zlatan Ibrahimovic che ha raccolto un lancio lungo, ha controllato il pallone e ha scaricato per l'accorrente Kessié che col destro ha lasciato partire un siluro sotto la traversa. Strada subito in salita per l'Udinese in svantaggio in casa dopo appena venti minuti di gioco.

