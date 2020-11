The Courier, su Prime Video in streaming da oggi (Di domenica 1 novembre 2020) Arriva oggi 1 novembre il film Amazon Original dal titolo The Courier: al centro del thriller le vicende di due protagonisti alle prese con una lotta contro svariati serial killer. Arriva oggi 1 novembre su Prime Video il film Amazon Original dal titolo The Courier: al centro del thriller disponibile in streaming le vicende di due protagonisti alle prese con una lotta contro svariati serial killer. Il film ha come interpreti principali l'attore Premio Oscar Gary Oldman (vincitore per l'acclamato L'Ora Più Buia) nei panni di un tostissimo boss inglese e Olga Kurylenko, il corriere del titolo che scoprirà di essere il trasporto di una bomba indirizzata a una persona in particolare... Nel cast del lungometraggio troviamo anche Dermot Murloney (Il Matrimonio ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 novembre 2020) Arriva1 novembre il film Amazon Original dal titolo The: al centro del thriller le vicende di due protagonisti alle prese con una lotta contro svariati serial killer. Arriva1 novembre suil film Amazon Original dal titolo The: al centro del thriller disponibile inle vicende di due protagonisti alle prese con una lotta contro svariati serial killer. Il film ha come interpreti principali l'attore Premio Oscar Gary Oldman (vincitore per l'acclamato L'Ora Più Buia) nei panni di un tostissimo boss inglese e Olga Kurylenko, il corriere del titolo che scoprirà di essere il trasporto di una bomba indirizzata a una persona in particolare... Nel cast del lungometraggio troviamo anche Dermot Murloney (Il Matrimonio ...

Amazon Prime Video: le nuove uscite di novembre

xXx è disponibile su Amazon Prime Video dal 5 novembre. 7. The courier Questo film è prodotto da Amazon ed è un action-thriller, in cui i due protagonisti tentano di fuggire da una serie di criminali ...

