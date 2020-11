Scamacca risponde a Jankto | Samp-Genoa è 1-1

(Di domenica 1 novembre 2020) Termina in parità il 121esimo Derby della lanterna, tradoria e, il 75esimo nella massima serie italiana. Accade tutto nel primo tempo, col gioiello diche apre le marcature sfruttando il prezioso lancio di Ekdal, dopo pochi minuti la reazione dei rossoblu con il primo gol in Serie A di, abile a sfruttare la dormita difensiva di Bereszynski. Nel secondo tempo è laa spingere di più, Keita prende un palo e Damsgaard si divora un gol a porta quasi spalancata: finisce 1-1. Foto: Twitterdoria L'articoloè 1-1 proviene da Alfredo Pedullà.

