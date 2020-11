Sampdoria-Genoa, a voi il posticipo: le scelte per il “Derby della Lanterna” (Di domenica 1 novembre 2020) Criscito contro Quagliarella in un Sampdoria-Genoa (Getty Images)Tre punti che valgono la conquista di una città. Sampdoria-Genoa, come ogni stracittadina che si rispetti, mette in palio la vittoria e la supremazia, fino al girono di ritorno, dei confini di Genova. Il famoso “Derby della Lanterna” è pronto ad animare la domenica sera della Serie A portando sullo schermo, allo stadio sarà impossibile andare, degli italiani una delle partite più interessanti ed accese dell’intero panorama calcistico italiano. Claudio Ranieri, padrone di casa per l’occasione, cerca un’altra vittoria per lanciare in orbita i blucerchiati mentre Rolando Maran vuole togliersi dai bassifondi della classifica cogliendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Criscito contro Quagliarella in un(Getty Images)Tre punti che valgono la conquista di una città., come ogni stracittadina che si rispetti, mette in palio la vittoria e la supremazia, fino al girono di ritorno, dei confini di Genova. Il famoso “DerbyLanterna” è pronto ad animare la domenica seraSerie A portando sullo schermo, allo stadio sarà impossibile andare, degli italiani una delle partite più interessanti ed accese dell’intero panorama calcistico italiano. Claudio Ranieri, padrone di casa per l’occasione, cerca un’altra vittoria per lanciare in orbita i blucerchiati mentre Rolando Maran vuole togliersi dai bassifondiclassifica cogliendo ...

SkySport : Sampdoria-Genoa, dove vedere la partita in tv ? #SampGenoa Alle 20:45 Su Sky Sport Uno ? #SkySerieA #SkySport - PostBreve : SAMPDORIA-GENOA Streaming Gratis al posto di Rojadirecta, dove vedere Il Derby della Lanterna in Internet - FerraraLiberato : RT @87Tv2: Consigli per il Fantacalcio: Le probabili formazioni di Sampdoria – Genoa - notiziefresche : DIRETTA SAMPDORIA-GENOA Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta TV Oggi 1/11/2020 - ItalianoCalcio : 3 more Serie A games today: ?? | Napoli-Sassuolo ?? | Roma-Fiorentina ?? | Sampdoria-Genoa -