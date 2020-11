Rafael Nadal: "A 19 anni dissero che non avrei più giocato per una malformazione al piede sinistro" (Di domenica 1 novembre 2020) “A diciannove anni, avevo appena vinto il primo Roland Garros, mi dissero che non avrei più potuto giocare, per una malformazione al piede sinistro. Il dolore era tale che mi allenavo a colpire la pallina seduto su una sedia in mezzo al campo. Poi sono guarito, grazie a una soletta che cambiava la posizione del piede, ma mi infiammava le ginocchia”. Il fuoriclasse spagnolo Rafa Nadal si racconta in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. “Paura di perdere, mai. Però penso sempre di poter perdere. Lo penso tutti i giorni, contro qualsiasi avversario. E questo mi aiuta moltissimo”, spiega il 20 vincitore del Grande Slam, che confessa: “Ho paura della malattia. Ho paura per le ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) “A diciannove, avevo appena vinto il primo Roland Garros, miche non; potuto giocare, per unaal. Il dolore era tale che mi allenavo a colpire la pallina seduto su una sedia in mezzo al campo. Poi sono guarito, grazie a una soletta che cambiava la posizione del, ma mi infiammava le ginocchia”. Il fuoriclasse spagnolo Rafasi racconta in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. “Paura di perdere, mai. Però penso sempre di poter perdere. Lo penso tutti i giorni, contro qualsiasi avversario. E questo mi aiuta moltissimo”, spiega il 20 vincitore del Grande Slam, che confessa: “Ho paura della malattia. Ho paura per le ...

