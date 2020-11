Prima Pagina, Tuttosport: “Juve, scossa CR7. Pioli stile James Bond. Inter, pari e rabbia” (Di domenica 1 novembre 2020) "Juve, scossa CR7".Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola. "A Cesena con lo Spezia i bianconeri vogliono tornare alla vittoria. Ronaldo c'è e si sente pronto per giocare e lasciare il segno. Pirlo conferma Dybala: 'Non è al top, ma si ritroverà'". Poi, riflettori puntati in casa Milan e Torino: "Pioli stile James Bond: 'Scudetto? Mai dire mai'. Il tecnico ricorda così Sean Connery scomparso a 90 anni. Giampaolo, 3 partite in 7 giorni per decollare. Lazio, Genoa e Crotone: settimana decisiva per il tecnico". E ancora: "Atalanta, Muriel show e 2° posto ma è allarme infortuni. Martedì la sfida al Liverpool: Romero e Hateboer in dubbio. Inter, ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) "Juve,CR7".Apre così ladell'edizione odierna di '', oggi in edicola. "A Cesena con lo Spezia i bianconeri vogliono tornare alla vittoria. Ronaldo c'è e si sente pronto per giocare e lasciare il segno. Pirlo conferma Dybala: 'Non è al top, ma si ritroverà'". Poi, riflettori puntati in casa Milan e Torino: ": 'Scudetto? Mai dire mai'. Il tecnico ricorda così Sean Connery scomparso a 90 anni. Giampaolo, 3 partite in 7 giorni per decollare. Lazio, Genoa e Crotone: settimana decisiva per il tecnico". E ancora: "Atalanta, Muriel show e 2° posto ma è allarme infortuni. Martedì la sfida al Liverpool: Romero e Hateboer in dubbio., ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Pirlo è Mister X Il Milan prova la fuga Giro di Tao Tutte le notizie ??… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Tamponi lombardi in treno per Napoli [Continua su - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Così le Regioni hanno fallito sulla sanità [LEGGI - giornali_it : E' uscita la #PrimaPagina de #IlSecoloXIX su - official_cipo : RT @ColpogobboYtube: Classica constatazione di 'disparità di trattamento'. Stesso caso di moviola #Interparma e #JuveVerona: 1 non viene ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina Prima pagina Archivi - Pagina 450 di 450 Occhio alla Notizia Prima Pagina Gazzetta dello Sport: 'Inter così non VaR'

Vada come vada ormai questa stagione è andata, e l'Inter deve tener duro per qualche anno. Credo ... Ma credo anche che quella dei rigori e dell'uso del Var sia una battaglia per ...

GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 1° novembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi domenica 1° novembre 2020. Le notizie sportive tra calciomercato e Milan ...

Vada come vada ormai questa stagione è andata, e l'Inter deve tener duro per qualche anno. Credo ... Ma credo anche che quella dei rigori e dell'uso del Var sia una battaglia per ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi domenica 1° novembre 2020. Le notizie sportive tra calciomercato e Milan ...