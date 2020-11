Non è l’Arena, ospiti stasera, 1° novembre 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Questa sera, domenica 1° novembre 2020, dalle 20:30 su La 7, va in onda la sesta puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 1° novembre 2020 La puntata si occuperà dell’emergenza epidemiologica e della seconda ondata, che sta sempre più preoccupando a causa di una curva in costante aumento. Si discuterà, quindi, della possibilità di avere un vaccino, con Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Nino Cartabellotta e Pietro Di Lorenzo. Si passerà anche alle proteste contro le misure intraprese dal Governo per cercare di arginare i contagi, che stanno ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 1 novembre 2020) Questa sera, domenica 1°, dalle 20:30 su La 7, va in onda la sesta puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è l’Arena, 1°La puntata si occuperà dell’emergenza epidemiologica e della seconda ondata, che sta sempre più preoccupando a causa di una curva in costante aumento. Si discuterà, quindi, della possibilità di avere un vaccino, con Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Maria Rita Gismondo, Nino Cartabellotta e Pietro Di Lorenzo. Si passerà anche alle proteste contro le misure intraprese dal Governo per cercare di arginare i contagi, che stanno ...

Gino53301512 : @nonelarena @daniboni Quasi tutti i centralini pubblici rispondono o non rispondono come visto dal servizio di non e l'arena. - trilly153 : Non è l’arena . Bleah - LaSempreVerde : RT @VinceMartucci: @manginobrioches tante trasmissioni partono da una negazione: non è l’arena, non è la d’urso. Forse è una spiegazione?? - Vincenzoiena699 : @LucaMazza1980 @repubblica @MassimoGalli51 Quello che le ho risposto a riguardo del clientelismo negli ospedali è a… - AminelliVr : RT @La7tv: #nonelarena Caos ospedali, le immagini di Non è l'Arena del Federico II di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Covid, un infermiere: «La coordinatrice ci ha detto di passarci la FFP3 di collega in collega» Corriere TV