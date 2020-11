Mattarella visita a sorpresa un cimitero del Bresciano per rendere omaggio alle vittime del Covid: “Qui per ricordare morti in solitudine” (Di domenica 1 novembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha scelto la provincia di Brescia per onorare le vittime del Covid-19. Questa mattina, nel giorno di Ognissanti e alla vigilia della commemorazione dei defunti, il presidente è atterrato all’aeroporto di Montichiari, per poi recarsi al cimitero di Castegnato, dove lo scorso 7 settembre i ladri avevano trafugato la lapide in memoria dei morti del Coronavirus, che in provincia di Brescia sono stati 2.751. “Sono qui per ricordare le tante persone morte in solitudine”, ha affermato Mattarella. Il presidente della Repubblica è stato accolto da centinaia di residenti che si trovano al cimitero per rendere omaggio ai propri parenti. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio, ha scelto la provincia di Brescia per onorare ledel-19. Questa mattina, nel giorno di Ognissanti e alla vigilia della commemorazione dei defunti, il presidente è atterrato all’aeroporto di Montichiari, per poi recarsi aldi Castegnato, dove lo scorso 7 settembre i ladri avevano trafugato la lapide in memoria deidel Coronavirus, che in provincia di Brescia sono stati 2.751. “Sono qui perle tante persone morte in solitudine”, ha affermato. Il presidente della Repubblica è stato accolto da centinaia di residenti che si trovano alperai propri parenti. La ...

