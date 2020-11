LIVE Vuelta a España 2020 in DIRETTA: Carapaz torna leader, ma Roglic non affonda. Carthy stupisce (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il percorso del Tour de France 2021: sfilza di salita con doppio Mont Ventoux e Tourmalet, solo 58 km a cronometro Il calendario del Tour de France 2021: il percorso, tutte le date, il programma delle tappe La classifica generale della Vuelta: i primi quattro in 35″, Richard Carapaz si riprende la vetta La cronaca della tappa: grande battaglia sull’Angliru, la spunta Hugh Carthy Le pagelle della tappa di oggi Hugh Carthy festeggia: “Ho domato una salita mitica, un sogno che diventa realtà” Richard Carapaz nuovo leader: “Contento di essere maglia rossa. Angliru salita incredibile” Primoz Roglic limita i danni: “Non era una salita adatta a me, sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl percorso del Tour de France 2021: sfilza di salita con doppio Mont Ventoux e Tourmalet, solo 58 km a cronometro Il calendario del Tour de France 2021: il percorso, tutte le date, il programma delle tappe La classifica generale della: i primi quattro in 35″, Richardsi riprende la vetta La cronaca della tappa: grande battaglia sull’Angliru, la spunta HughLe pagelle della tappa di oggi Hughfesteggia: “Ho domato una salita mitica, un sogno che diventa realtà” Richardnuovo: “Contento di essere maglia rossa. Angliru salita incredibile” Primozlimita i danni: “Non era una salita adatta a me, sono ...

