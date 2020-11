Lavoro, Covid più duro per le donne: persi 470mila posti (Di domenica 1 novembre 2020) Pandemia sempre più amara per le donne in Italia: il 55,9% dei posti di Lavoro persi per la crisi è al femminile. Pandemia amara per le occupate della Penisola: tra il secondo trimestre 2019 e lo stesso periodo di quest’anno, infatti, il virus ha fatto sfumare 470.000 posti ‘rosa’. E, dunque, su 100 impieghi persi (in tutto 841.000) in un anno, quelli femminili “rappresentano il 55,9%” del totale. Lo si legge in un dossier della Fondazione studi dei consulenti del Lavoro. Nell’ultimo anno (da giugno 2019 allo stesso mese del 2020), inoltre, nella componente femminile “la tendenza ad allontanarsi dal Lavoro, rinunciando anche alla ricerca di un’occupazione, è cresciuta sensibilmente, ... Leggi su 2anews (Di domenica 1 novembre 2020) Pandemia sempre più amara per lein Italia: il 55,9% deidiper la crisi è al femminile. Pandemia amara per le occupate della Penisola: tra il secondo trimestre 2019 e lo stesso periodo di quest’anno, infatti, il virus ha fatto sfumare 470.000‘rosa’. E, dunque, su 100 impieghi(in tutto 841.000) in un anno, quelli femminili “rappresentano il 55,9%” del totale. Lo si legge in un dossier della Fondazione studi dei consulenti del. Nell’ultimo anno (da giugno 2019 allo stesso mese del 2020), inoltre, nella componente femminile “la tendenza ad allontanarsi dal, rinunciando anche alla ricerca di un’occupazione, è cresciuta sensibilmente, ...

