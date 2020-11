Ladri in casa dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca: rubati tre Rolex dal valore di 100mila euro (Di domenica 1 novembre 2020) Furto nella notte tra giovedì e venerdì in casa dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca. I Ladri sono entrati nell’appartamento del tecnico giallorosso, in via Nocetta, forzando una porta finestra dopo aver danneggiato la recinzione del giardino, riuscendo a portare a casa un bottino da ben 100mila euro. I malviventi si sono infatti concentrati su tre orologi Rolex dal grande valore. Tutto è avvenuto a poche ore di distanza dalla partita di europa League della squadra di Trigoria contro il Cska Sofia, ma Fonseca è venuto a conoscenza dell’irruzione solo sabato pomeriggio. L'articolo Ladri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Furto nella notte tra giovedì e venerdì indell’allenatore. Isono entrati nell’appartamento del tecnico giallorosso, in via Nocetta, forzando una porta finestra dopo aver danneggiato la recinzione del giardino, riuscendo a portare aun bottino da ben. I malviventi si sono infatti concentrati su tre orologidal grande. Tutto è avvenuto a poche ore di distanza dalla partita dipa Leaguesquadra di Trigoria contro il Cska Sofia, maè venuto a conoscenza dell’irruzione solo sabato pomeriggio. L'articolo...

