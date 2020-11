“L’abbiamo trovata in una pozza di sangue”, la figlia di Bobby Solo finisce in ospedale (Di domenica 1 novembre 2020) Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, è finita in ospedale dopo una crisi autolesionista: il racconto lascia senza parole, ecco cosa è successo. La figlia di Bobby Solo si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello che l’ha portata a ritrovare suo padre, che non vedeva da ben 15 anni. Oggi si torna a parlare di Veronica Satti, uscita Solo quattro giorni fa dalla clinica che la vedeva ricoverata. La giovane donna soffre infatti del disturbo borderline di personalità, che la porta ad avere momenti di grande depressione. La ragazza ha ammesso che tra il lockdown e l’arrivo dell’estate ha trascurato la terapia. Oggi Veronica ne parla ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020) Veronica Satti, ladi, è finita indopo una crisi autolesionista: il racconto lascia senza parole, ecco cosa è successo. Ladisi è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello che l’ha portata a ritrovare suo padre, che non vedeva da ben 15 anni. Oggi si torna a parlare di Veronica Satti, uscitaquattro giorni fa dalla clinica che la vedeva ricoverata. La giovane donna soffre infatti del disturbo borderline di personalità, che la porta ad avere momenti di grande depressione. La ragazza ha ammesso che tra il lockdown e l’arrivo dell’estate ha trascurato la terapia. Oggi Veronica ne parla ...

CardelliAc : RT @petbooking: PET&found - PEGGY non ha avuto nulla dalla vita - bellantoniober1 : RT @petbooking: PET&found - PEGGY non ha avuto nulla dalla vita - DavideSartori18 : RT @petbooking: PET&found - PEGGY non ha avuto nulla dalla vita - petbooking : PET&found - PEGGY non ha avuto nulla dalla vita - fvllinglou : @povcatroia no non sei una persona di merda ci tenevi davvero a naya e hai sperato con tutte le tue forze che non f… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’abbiamo trovata Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera