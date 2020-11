Juventus, Ronaldo spazza via le polemiche: “Cristiano è tornato” (Di domenica 1 novembre 2020) Poco più di trenta minuti sono bastati a Cristiano Ronaldo per esser considerato l’uomo del match che la Juventus ha vinto contro lo Spezia. Il portoghese, grazie alla doppietta siglata, ha regalato i tre punti ai suoi ed ha permesso di ritornare alla vittoria spazzando via le polemiche che si erano create sul conto di Andrea Pirlo. Juventus: le parole di Ronaldo L’attaccante della Juventus è stato poi intervistato dai microfoni di Andrea Pirlo. Le parole: Leggi anche:Gol Ronaldo Spezia Juventus 1-2: torna al gol CR7 -VIDEO- “Sono stato molto tempo fermo nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggi sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio. È un campionato ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 1 novembre 2020) Poco più di trenta minuti sono bastati a Cristianoper esser considerato l’uomo del match che laha vinto contro lo Spezia. Il portoghese, grazie alla doppietta siglata, ha regalato i tre punti ai suoi ed ha permesso di ritornare alla vittoriando via leche si erano create sul conto di Andrea Pirlo.: le parole diL’attaccante dellaè stato poi intervistato dai microfoni di Andrea Pirlo. Le parole: Leggi anche:GolSpezia1-2: torna al gol CR7 -VIDEO- “Sono stato molto tempo fermo nonostante non avessi sintomi e mi sentissi bene. Oggi sono tornato a fare quello che mi piace, giocare a calcio. È un campionato ...

