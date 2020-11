In Toscana, tra bouquet autunnali e passeggiate tra le vigne (Di domenica 1 novembre 2020) Una delle prime cose che colpiscono arrivando a Borgo Santo Pietro, il resort 5 stelle lusso nato dall’amore per la Toscana di Claus e Jeanette Throppup, è la cura con cui sono tenuti i giardini, gli orti e gli animali. Un’attenzione fatta di rispetto per tutti gli esseri viventi e sogno quasi utopistico di creare all’interno di questo antico sito templare un mondo lussuoso, ecologico, sostenibile e rispettoso del pianeta. La seconda sono i fiori. Ogni stanza, villetta, sala comune ha il suo bouquet. Tutti diversi, tutti in armonia con i caratteri dell’ambiente in cui si trovano, ma accomunati da una tecnica raramente vista in Italia, quella del “bouquet all’inglese“. Elementi apparentemente diversi come rami, foglie e bacche, si combinano con fiori freschi e preziosi dando vita a ... Leggi su iodonna (Di domenica 1 novembre 2020) Una delle prime cose che colpiscono arrivando a Borgo Santo Pietro, il resort 5 stelle lusso nato dall’amore per ladi Claus e Jeanette Throppup, è la cura con cui sono tenuti i giardini, gli orti e gli animali. Un’attenzione fatta di rispetto per tutti gli esseri viventi e sogno quasi utopistico di creare all’interno di questo antico sito templare un mondo lussuoso, ecologico, sostenibile e rispettoso del pianeta. La seconda sono i fiori. Ogni stanza, villetta, sala comune ha il suo. Tutti diversi, tutti in armonia con i caratteri dell’ambiente in cui si trovano, ma accomunati da una tecnica raramente vista in Italia, quella del “all’inglese“. Elementi apparentemente diversi come rami, foglie e bacche, si combinano con fiori freschi e preziosi dando vita a ...

DPCgov : #25ottobre 2011, #alluvione Liguria e Toscana. Vernazza, Monterosso, Borghetto di Vara e Aulla sono alcuni dei cent… - salvomancuso12 : RT @CherryVogliosa: ..ho fatto anche il dogging??????e ho preso i cazzi dovvunque??????peccato che non si sono fatti riprendere!!! Questa spiaggi… - chiaratesti3 : RT @LAVonlus: Zoomafia in Toscana, in questi anni confermata presenza diversi filoni: combattimenti tra cani, con sequestri di allevamenti… - GiulioMarini2 : @Deputatipd @F_Boccia @pdnetwork Spostamenti tra Regioni tengano conto delle provincie di confine e permettano il… - ziggymarina : RT @LAVonlus: Zoomafia in Toscana, in questi anni confermata presenza diversi filoni: combattimenti tra cani, con sequestri di allevamenti… -