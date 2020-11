Il canto dell’oceano | Max Casacci dei Subsonica ne ha raccolto il respiro | ecco Oceanbreath

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 novembre 2020) Se l’oceano fosse musica, che suono avrebbe? Sarebbe una melodia a tratti magica e dolce, in grado di cullarci con le sue onde e i versi di delfini e capodogli. E a tratti disturbante, con le tempeste, le onde, il fragore dei ghiacci che si sciolgono. In una parola, anzi in una melodia, sarebbe Oceanbreath: un brano (ascoltalo qui) che cattura il respiro dell’oceano composto dal chitarrista dei Subsonica e compositore Max Casacci, in collaborazione con la biologa marina e presidente della onlus Worldrise, Mariasole Bianco. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0n1v2z6mCTQ&feature=emb_logo