Gigi Proietti è morto (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Prioietti ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma è morto questa mattina. Ne danno notizia i familiari. Il popolare attore capitolino, che avrebbe compito 80 anni proprio il 2 novembre, era ricoverato già da 15 giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente per problemi cardiaci.Proietti è rimasto in compagnia delle due figlie, Susanna e Carlotta e della moglie Sagitta Alter. “Nelle prime ore del mattino è venuto amancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti”. Ne danno comunicazione la moglie e le figlie del noto attore romano. “Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”, dicono Sagitta, Susanna e Carlotta. Se ne va uno dei grandissimi del teatroitaliano, Gigi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020)Prioietti ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma èquesta mattina. Ne danno notizia i familiari. Il popolare attore capitolino, che avrebbe compito 80 anni proprio il 2 novembre, era ricoverato già da 15 giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente per problemi cardiaci.è rimasto in compagnia delle due figlie, Susanna e Carlotta e della moglie Sagitta Alter. “Nelle prime ore del mattino è venuto amancare all’affetto della sua famiglia”. Ne danno comunicazione la moglie e le figlie del noto attore romano. “Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”, dicono Sagitta, Susanna e Carlotta. Se ne va uno dei grandissimi del teatroitaliano,...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Disa801066582 : RT @MediasetTgcom24: E' MORTO GIGI PROIETTI - Chiara7673 : RT @Corriere: È morto Gigi Proietti -