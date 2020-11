Giani: decisioni vanno assunte a livello nazionale, contagio si estende dappertutto (Di domenica 1 novembre 2020) L'importante e' che vi sia chiarezza e questo avviene con un bel confronto come abbiamo vissuto, come quello che vivremo domani, fra governo e regioni e poi un provvedimento che vada bene per tutti, ha detto Giani Leggi su firenzepost (Di domenica 1 novembre 2020) L'importante e' che vi sia chiarezza e questo avviene con un bel confronto come abbiamo vissuto, come quello che vivremo domani, fra governo e regioni e poi un provvedimento che vada bene per tutti, ha detto

FirenzePost : Giani: decisioni vanno assunte a livello nazionale, contagio si estende dappertutto - mik4_5 : Ma non sono meravigliosi? Nardella, Giani, Renzi, tutti in protesta contro le decisioni del loro governo. - mik4_5 : Dunque, guardate un pò questa immagine. Giani, del Pd, si siede coi ristoratori per protesta contro le decisioni pr… - Failbetter6 : Cavolo Nardella ma la Regione deve intervenire. Non basta chiudere S. Spirito o dire di stare a casa. La catena del… -