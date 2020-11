GF Vip 5 | Andrea Zelletta rientra in casa – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 1 novembre 2020)(US Endemol Shine)fa presto ritorno. Ieri,to al Grande Fratello Vip, dopo la ‘misteriosa’ uscita dallaavvenuta giovedì per motivi personali. Il rientro del gieffino ha generato grande festa da parte dei coinquilini: “Vi abbraccio tutti! Mi siete mancati un casino. Tutto apposto, tutto bene!” ha esclamato il giovane, non entrando nel merito delle ragioni per cui era stato costretto ad assentarsi momentaneamente dal gioco.rassicura tutti, infatti, ma non spiega le reali motivazioni della temporanea assenza. Potrebbe trattarsi di qualche problema familiare? Natalia Paragoni, fidanzata di, nelle stories di Instagram ha rivelato come questa settimana ...