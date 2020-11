Formazioni ufficiali Udinese-Milan | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Ledi, gara valevole per la sesta giornata del campionato di. I rossoneri hanno cominciato alla grande la stagione, e puntano a una vittoria esterna per non perdere la prima posizione in classifica. I bianconeri vogliono fare punti per staccarsi dalla zona pericolosa della classifica. Alla Dacia Arena-Stadio Friuli di Udine il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 12:30. Le: in attesa: in attesa