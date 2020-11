Focolaio a San Patrignano: 40 in comunità, 37 nella casa per malati di Aids (Di domenica 1 novembre 2020) Il Coronavirus entra anche a San Patrignano, la comunità di recupero sulle colline di Coriano (Rimini) passata indenne alla prima ondata. Si registra una quarantina di casi fra i ragazzi in percorso, tutti asintomatici o con pochi sintomi e per evitare il propagarsi del virus all’interno della comunità, un migliaio di persone, San Patrignano ha di fatto attuato una quarantena volontaria di tutti quei settori di cui i ragazzi fanno parte, isolando loro stessi e i compagni con cui hanno avuto contatti. Ci sono poi altri 37 casi su 50 pazienti nella casa alloggio, struttura sociosanitaria a sé stante per malati terminali di Aids.Dal 25 ottobre la struttura casa alloggio è stata attrezzata e organizzata per effettuare le cure di primo ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) Il Coronavirus entra anche a San, la comunità di recupero sulle colline di Coriano (Rimini) passata indenne alla prima ondata. Si registra una quarantina di casi fra i ragazzi in percorso, tutti asintomatici o con pochi sintomi e per evitare il propagarsi del virus all’interno della comunità, un migliaio di persone, Sanha di fatto attuato una quarantena volontaria di tutti quei settori di cui i ragazzi fanno parte, isolando loro stessi e i compagni con cui hanno avuto contatti. Ci sono poi altri 37 casi su 50 pazientialloggio, struttura sociosanitaria a sé stante perterminali di.Dal 25 ottobre la strutturaalloggio è stata attrezzata e organizzata per effettuare le cure di primo ...

