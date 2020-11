DIRETTA Vuelta a España 2020, tappa di oggi LIVE: 5 km all’arrivo, soffre Carapaz (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03 Gesink, Kuss, Roglic, Martin, Mas, Carthy, Woods, Vlasov e Carapaz. Questi gli uomini al comando a 3,8 km dal traguardo. 17.02 Tra i -3 e i -2,5 km all’arrivo i corridori troveranno un tratto al 23,5%…Se non ci saranno attacchi neanche lì… 17.01 Visibilmente sofferente il volto di Daniel Martin, che digrigna i denti. Ora Poels perde terreno in maniera sensibile. 17.00 4500 metri all’arrivo. Sempre Gesink a dettare il passo. Roglic respira con la bocca aperta, ma sta impostando la corsa nel modo prediletto. 17.00 Poels non molla, rimane ad una manciata di metri dal gruppo di testa. 16.59 Poels perde terreno, Carapaz prova a reagire, ma è sempre in ultima posizione. E’ il nono dei corridori nel gruppetto di testa. 16.58 Finora ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 Gesink, Kuss, Roglic, Martin, Mas, Carthy, Woods, Vlasov e. Questi gli uomini al comando a 3,8 km dal traguardo. 17.02 Tra i -3 e i -2,5 km all’arrivo i corridori troveranno un tratto al 23,5%…Se non ci saranno attacchi neanche lì… 17.01 Visibilmente sofferente il volto di Daniel Martin, che digrigna i denti. Ora Poels perde terreno in maniera sensibile. 17.00 4500 metri all’arrivo. Sempre Gesink a dettare il passo. Roglic respira con la bocca aperta, ma sta impostando la corsa nel modo prediletto. 17.00 Poels non molla, rimane ad una manciata di metri dal gruppo di testa. 16.59 Poels perde terreno,prova a reagire, ma è sempre in ultima posizione. E’ il nono dei corridori nel gruppetto di testa. 16.58 Finora ...

