Buffon | “Pirlo farà sbocciare qualcosa d’importante”

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato prima della partita con lo Spezia, intervistato da Sky Sport. La sua visione di calcio sta entrando nelle nostre teste. Ha gestito con serenità dei momenti delicati, ma ci sta dando gli ingredienti per far sbocciare qualcosa di importante. Buffon ha poi aggiunto ai microfoni di JTV: "L'obiettivo per la Juventus deve essere sempre quello di vincere".

