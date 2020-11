Basta partigianerie | uniti contro il Covid | ha detto Sergio Mattarella

Leggi su agi

(Di domenica 1 novembre 2020) AGI - "Ricordare i nostri morti è un dovere che va affiancato dal dovere della responsabilità di proseguire nell'impegno per contrastare e sconfiggere questa malattia così grave mettendo da parte, protagonismi ed egoismi per unire le risorse di tutti e di ciascuno, quale che sia il suo ruolo e quali che siano le sue convinzioni, nell'obiettivo comune di difendere la salute delle persone e di assicurare la ripresa del nostro Paese". Lo ha, dopo aver deposto una corona al cimitero di Castegnato, nel bresciano, luogo dove due mesi fa fu trafugata una stele in memoria dei caduti per. Con questa visita a sorpresa il capo dello Stato ha voluto simbolicamente ricordare tutte le vittime della pandemia. ...