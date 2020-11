Ballando Con Le Stelle, Settima Puntata: Elisa Isoardi Abbandona Il Programma! (Di domenica 1 novembre 2020) Ballando con le Stelle, Settima Puntata: il tanto atteso spareggio, la prova speciale, la gara vera e propria e i ballerini per una notte. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il programma di Milly Carlucci tra colpi di scena, nuovi infortuni e un litigio del tutto in aspettato! Ballando con le Stelle, Settima Puntata: Rosalinda Celentano eliminata, prova speciale per Halloween Milly Carlucci ha aperto la Settima Puntata di Ballando con le Stelle spiegando che anche questa Settimana ci saranno dei maestri assenti: Marco De Angelis e Lucrezia Lando. La conduttrice ha poi presentato la giuria, i tribuni e ovviamente le coppie in gara: ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 1 novembre 2020)con le: il tanto atteso spareggio, la prova speciale, la gara vera e propria e i ballerini per una notte. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il programma di Milly Carlucci tra colpi di scena, nuovi infortuni e un litigio del tutto in aspettato!con le: Rosalinda Celentano eliminata, prova speciale per Halloween Milly Carlucci ha aperto ladicon lespiegando che anche questana ci saranno dei maestri assenti: Marco De Angelis e Lucrezia Lando. La conduttrice ha poi presentato la giuria, i tribuni e ovviamente le coppie in gara: ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - annafiatoio : RT @cmjvtm: ma vedi te se devo silenziare ballando con le stelle ma quanti anni avete 86? - ilGerrino92 : RT @gabrirz1: La sfida del sabato sera - Round 7 #tusiquevales stabile con 5.204.000 telespettatori e il 26.9%, #BallandoConLeStelle scend… -