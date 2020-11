Atp Vienna: Sonego cede in finale contro uno storico Rublev (Di domenica 1 novembre 2020) Lorenzo Sonego – Photo credits: Thomas Kronsteiner/Getty ImagesLorenzo Sonego non riesce nell’impresa in finale dell’Atp Vienna 2020. Il titolo va al russo Andrey Rublev, che si impone con un 6-4, 6-4 e che rispetta il pronostico della vigilia portando a casa il quinto titolo complessivo della stagione (il terzo Atp 500). Peccato per l’azzurro che sarebbe diventato il terzo italiano a trionfare in un 500 dopo Paolo Bertolucci e Fabio Fognini ad Amburgo. L’unico torneo vinto in carriera da Sonego rimane quello di Antalya nel giugno di un anno fa sull’erba. Sonego arrivava a questa finale dopo l’impresa contro Djokovic ai quarti e dopo il bel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Lorenzo– Photo credits: Thomas Kronsteiner/Getty ImagesLorenzonon riesce nell’impresa indell’Atp2020. Il titolo va al russo Andrey, che si impone con un 6-4, 6-4 e che rispetta il pronostico della vigilia portando a casa il quinto titolo complessivo della stagione (il terzo Atp 500). Peccato per l’azzurro che sarebbe diventato il terzo italiano a trionfare in un 500 dopo Paolo Bertolucci e Fabio Fognini ad Amburgo. L’unico torneo vinto in carriera darimane quello di Antalya nel giugno di un anno fa sull’erba.arrivava a questadopo l’impresaDjokovic ai quarti e dopo il bel ...

