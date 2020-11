Atalanta, Gasperini in ansia per il Liverpool: ha 5 calciatori infortunati (Di domenica 1 novembre 2020) L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha più di un problema in vista della partita di Champions League contro il Liverpool. Hans Hatebourg e Christian Romero sono usciti ieri da Crotone con infortuni muscolari, mentre Robin Gosens e Martin de Ron sono in forte dubbio per altri infortuni. Incerto anche Rafael Toloi, che ha subito un duro colpo al ginocchio."Se conta di più il Liverpool o l'Inter nel prossimo turno? Sono partite diverse - dice Gasperini a Sky, dopo la vittoria sul Crotone - ma se devo scegliere dico Liverpool. Perché è più vicina, e perché in Champions hai meno margini per recuperare il terreno perduto". La partita del terzo turno della fase a gironi di Champions League tra ... Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) L'allenatore dell'Gian Pieroha più di un problema in vista della partita di Champions League contro il. Hans Hatebourg e Christian Romero sono usciti ieri da Crotone con infortuni muscolari, mentre Robin Gosens e Martin de Ron sono in forte dubbio per altri infortuni. Incerto anche Rafael Toloi, che ha subito un duro colpo al ginocchio."Se conta di più ilo l'Inter nel prossimo turno? Sono partite diverse - dicea Sky, dopo la vittoria sul Crotone - ma se devo scegliere dico. Perché è più vicina, e perché in Champions hai meno margini per recuperare il terreno perduto". La partita del terzo turno della fase a gironi di Champions League tra ...

