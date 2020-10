Whirlpool, al via assemblea aperta nello stabilimento di Napoli (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ appena cominciata l’assemblea indetta dalla RSU della Whirlpool di via Argine aperta alle forze politiche, sociali e istituzionali, in concomitanza con la data annunciata dalla multinazionale per la cessazione delle attivita’ dello stabilimento partenopeo. All’iniziativa partecipano le sigle sindacali di categoria Fim Fiom e Uilm, alcuni parlamentari e delegazioni di vari partiti politici e associazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ appena cominciata l’indetta dalla RSU delladi via Arginealle forze politiche, sociali e istituzionali, in concomitanza con la data annunciata dalla multinazionale per la cessazione delle attivita’ dellopartenopeo. All’iniziativa partecipano le sigle sindacali di categoria Fim Fiom e Uilm, alcuni parlamentari e delegazioni di vari partiti politici e associazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

E' appena cominciata l'assemblea indetta dalla RSU della Whirlpool di via Argine aperta alle forze politiche, sociali e istituzionali, in concomitanza con la data ...

Per la Whirlpool di Napoli è davvero finita?

Anche l'ultimo tentativo fatto dal presidente del Consiglio Conte con Marc Blitzer, amministratore delegato di Whirlpool Corporation, non ha sortito effetti. Per Massimiliano Nobis della Fim, Napoli ' ...

