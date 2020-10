Vittoria Schisano e Samuel Peron – Tango – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) Vittoria Schisano e Samuel Peron affrontano la settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 dopo aver vinto lo spareggio contro Rosalinda Celentano. La concorrente però è orfana di Marco De Angelis, il suo maestro in quest’edizione. Ecco perchè al suo posto ha dovuto affrontare le prove settimanali con Peron. “Gli ho detto che è difficile per me ballare con chiunque altro”, dice Vittoria Schisano. Il maestro ha notato che l’allieva si è sentita abbandonata e le ha chiesto di tenere da parte tutta la sofferenza. Scopriamo il verdetto della giuria e il VIDEO della performance. Vittoria Schisano e ... Leggi su giornal (Di sabato 31 ottobre 2020)affrontano la settima puntata dicon ledopo aver vinto lo spareggio contro Rosalinda Celentano. La concorrente però è orfana di Marco De Angelis, il suo maestro in quest’edizione. Ecco perchè al suo posto ha dovuto affrontare le prove settimanali con. “Gli ho detto che è difficile per me ballare con chiunque altro”, dice. Il maestro ha notato che l’allieva si è sentita abbandonata e le ha chiesto di tenere da parte tutta la sofferenza. Scopriamo il verdetto della giuria e ildella performance.e ...

mille_lire97 : Vittoria Schisano ??#BallandoConLeStelle - Tony969696 : RT @Giooodf: ++++ Vittoria Schisano non ha messo in mezzo il bambino dell'infanzia. Ballo non accettato dal notaio ++++ #BallandoConLeStelle - Giooodf : ++++ Vittoria Schisano non ha messo in mezzo il bambino dell'infanzia. Ballo non accettato dal notaio ++++ #BallandoConLeStelle - sagio90 : Vittoria Schisano figa come il panico! #BallandoConLeStelle - _elisarcastic : Vittoria Schisano esibizione da paura, veramente bravissima #BallandoConLeStelle -