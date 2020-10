Sonego show | altra favola azzurra Una lezione al numero 1 Djokovic

(Di sabato 31 ottobre 2020) Lorenzo lascia tre game a Nole nell'Atp 500 di Vienna e vola in semifinale. Come lui solo sei italiani nella storia

Lorenzo lascia tre game a Nole nell’Atp 500 di Vienna e vola in semifinale. Come lui solo sei italiani nella storia ...Foto AFP. Lorenzo Sonego batte nettamente il numero uno del mondo Novak Djokovic nei quarti di finale del torneo Atp di Vienna. L'azzurro, numero 42 del ranking Atp, si è imposto 6-2, 6-1 sul serbo in ...