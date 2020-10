Serie A, gli anticipi di oggi. L’Inter cerca riscatto col Parma (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono tre gli anticipi del sabato validi per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. Alle 15:00 l’Atalanta scende in campo all’Ezio Scida di Crotone, alle ore 18.00 sarà la volta dell’Inter che affronterà in casa il Parma mentre alle 20.45 si giocherà Bologna-Cagliari. La squadra di Antonio Conte, reduce in campionato dalla vittoria con il Genoa della settimana scorsa, affrontando gli emiliani cercherà di farsi perdonare il pareggio di martedì in Champions League, in casa contro un non irresistibile Shakhtar Donetsk. Il Parma vuole la prima vittoria in trasferta, all’ultimo turno aveva rimediato un pareggio con il neo promosso Spezia. Sesta giornata di Serie A, partite di sabato 31 ottobre Ore 15:00 Crotone – Atalanta Ore 18:00 Inter ... Leggi su calcioblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono tre glidel sabato validi per la sesta giornata diA 2020/2021. Alle 15:00 l’Atalanta scende in campo all’Ezio Scida di Crotone, alle ore 18.00 sarà la volta dell’Inter che affronterà in casa ilmentre alle 20.45 si giocherà Bologna-Cagliari. La squadra di Antonio Conte, reduce in campionato dalla vittoria con il Genoa della settimana scorsa, affrontando gli emiliani cercherà di farsi perdonare il pareggio di martedì in Champions League, in casa contro un non irresistibile Shakhtar Donetsk. Ilvuole la prima vittoria in trasferta, all’ultimo turno aveva rimediato un pareggio con il neo promosso Spezia. Sesta giornata diA, partite di sabato 31 ottobre Ore 15:00 Crotone – Atalanta Ore 18:00 Inter ...

Gazzetta_it : #Suning si gioca il #Mondiale... di #LeagueOfLegends. E arrivano gli auguri dell’#Inter #lolworlds2020 - WeCinema : Sublime e carismatica, compie oggi gli anni #WinonaRyder! Icona indiscussa degli anni '90, con la serie TV ' Strang… - ZZiliani : ATTENZIONE! Se anche in Italia qualcuno si mette a denunciare gli #arbitri che tifano per una certa squadra, la ser… - Francescoiava : Ho sempre detto che Gomorra è la miglior serie tv prodotta in italia, ma dopo questo finale di #Suburra, Ciruzzo e… - Paoloakita : In arrivo una nuova puntata di DPCM, l’unica serie capace di far stare a casa tutti gli italiani. #Dpcm #lockdownitalia #Lockdown2 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli We Are Who We Are, la recensione del finale della serie tv Sky Tg24 The Sims 4: Oasi Innevata, il provato

Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...

Alimenti sani di stagione: quali mangiare per perdere peso

Gli alimenti sani sono reperibili in ogni stagione e, se consumati regolarmente, favoriscono la perdita di peso. Scopriamo insieme come.

Oasi Innevata è il decimo expansion pack di The Sims 4: in attesa della sua 13 novembre su PC, Xbox One e Playstation 4 ecco alcune anticipazioni dopo la nostra prova. Se si esclude il 2014, anno in ...Gli alimenti sani sono reperibili in ogni stagione e, se consumati regolarmente, favoriscono la perdita di peso. Scopriamo insieme come.