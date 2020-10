Serie A, Dal Pino: «Vicini al disatro, servono ristori dal Governo. No ai playoff» (Di sabato 31 ottobre 2020) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato della situazione economica del calcio a causa della pandemia Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. COVID – «Ho osservato il protocollo seguendo i consigli di Maurizio Casasco, il presidente dei medici sportivi. E Aurelio De Laurentiis, che si era ammalato prima di me, mi ha messoin contatto con l’équipe del Gemelli che lo aveva curato». playoff – «Parlo tutti i giorni con Gabriele Gravina. Abbiamo più simulazioni sul tavolo: spero che il campionato si possa concludere regolarmente, se invece intervenissero altri fattori e una sospensione del torneo fosse necessaria, l’assemblea si esprimerà sulcambio di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Il presidente della LegaA, Paolo Dal, ha parlato della situazione economica del calcio a causa della pandemia Il presidente della LegaA, Paolo Dal, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. COVID – «Ho osservato il protocollo seguendo i consigli di Maurizio Casasco, il presidente dei medici sportivi. E Aurelio De Laurentiis, che si era ammalato prima di me, mi ha messoin contatto con l’équipe del Gemelli che lo aveva curato».– «Parlo tutti i giorni con Gabriele Gravina. Abbiamo più simulazioni sul tavolo: spero che il campionato si possa concludere regolarmente, se invece intervenissero altri fattori e una sospensione del torneo fosse necessaria, l’assemblea si esprimerà sulcambio di ...

