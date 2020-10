Pioli: “Con l’Udinese partita difficile ma vogliamo rimanere in testa” (Di sabato 31 ottobre 2020) In conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa. Questa la sua analisi: “Non sono stupito da questo Milan perché ho sempre avuto tanta fiducia nei miei giocatori. Speravo in questa crescita e queste prestazioni, poi è chiaro che mi piace essere positivo ma è difficile che qualcuno potesse pensare a questi risultati. Incontreremo difficoltà, domani sarà pieno di insidie contro un avversario tosto. C’è tanta attenzione per la sfida di domani”. Su Gabbia: “Gabbia non sarà a disposizione domani, mi auguro ci sia con il Lille. Il suo recupero è molto importante per noi. Matteo si è fatto trovare pronto quando la squadra aveva bisogno, le sue prestazioni sono state di buon livello. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) In conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Udinese, il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa. Questa la sua analisi: “Non sono stupito da questo Milan perché ho sempre avuto tanta fiducia nei miei giocatori. Speravo in questa crescita e queste prestazioni, poi è chiaro che mi piace essere positivo ma èche qualcuno potesse pensare a questi risultati. Incontreremo difficoltà, domani sarà pieno di insidie contro un avversario tosto. C’è tanta attenzione per la sfida di domani”. Su Gabbia: “Gabbia non sarà a disposizione domani, mi auguro ci sia con il Lille. Il suo recupero è molto importante per noi. Matteo si è fatto trovare pronto quando la squadra aveva bisogno, le sue prestazioni sono state di buon livello. ...

