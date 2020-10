‘Netflix’ | tutte le novità in arrivo a novembre 2020!

Leggi su isaechia

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il mese diè alle porte e, come di consueto, siamo pronti a comunicarvi le novità più attese che Netflix ci propone per le settimane che verranno. Diversi sono i film interessanti che potremo vedere prossimamente. A partire dal primo del mese sarà disponibile Diamanti di sangue, film del 2006 con Leonardo Di Caprio che ha ricevuto cinque nomination agli Oscar. Dal cinque, invece, sarà visibile Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare per i più piccoli. Il nove uscirà la seconda stagione di Undercover, serie bulgara ispirata ad aventi reali. Appuntamento al dieci per L’inganno, adattamento cinematografico del romanzo A Painted Devil del 1966. Dal tredici potremo poi vedere una pellicola che ha come protagonista Sophia Loren. Il suo titolo è La vita davanti a ...