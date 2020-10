(Di sabato 31 ottobre 2020) Non si è trattato di manifestanti, ma di criminali, di teppisti che hanno distrutto quello che potevano e che hanno lanciato bombe molotov contro gli agenti, affermano i funzionari di polizia

Tg1Raiofficial : Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata… - FirenzePost : Nardella, incidenti: 4 arresti e 20 denunce, ma non c’è stata regia unica - exassessore : RT @Tg1Raiofficial: Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata sui… - fseviareggio : RT @Tg1Raiofficial: Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata sui… - dilettagiorget3 : RT @Tg1Raiofficial: Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata sui… -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella incidenti

Firenze Post

Non si è trattato di manifestanti, ma di criminali, di teppisti che hanno distrutto quello che potevano e che hanno lanciato bombe molotov contro gli agenti, affermano i funzionari di polizia ...Incidenti questa sera nel centro storico di Firenze - con lancio di bombe carta, tre molotov, fumogeni, atti vandalici e ripetute cariche della polizia - per una manifestazione non autorizzata contro.